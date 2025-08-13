Selangor salur RM26 juta bantuan kepada 873 sekolah tahun 2025

KLANG: Kerajaan Selangor menyalurkan peruntukan sebanyak RM26.62 juta kepada 873 institusi pendidikan di negeri ini menerusi Program Bantuan Sekolah Negeri Selangor 2025.

Sekolah Agama Rakyat menerima peruntukan tertinggi iaitu RM11 juta.

Sekolah Jenis Kebangsaan Cina mendapat RM6 juta manakala SJK Tamil menerima RM5 juta.

Sekolah Menengah Persendirian Cina diberikan RM2 juta.

Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan memperoleh RM1.62 juta.

Sekolah Mubaligh dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan masing-masing menerima RM1 juta.

Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Shari berkata dana itu boleh digunakan untuk membaik pulih infrastruktur sekolah.

Beliau menyatakan peruntukan terbaharu ini meningkat sebanyak RM124,000 berbanding tahun sebelumnya.

Jumlah keseluruhan bantuan sejak 2009 kini mencecah RM311.92 juta.

“Pertambahan itu kita adakan untuk keperluan di sekolah kebangsaan dan bagi SJK Tamil kita juga ada memberikan bantuan kepada persatuan pengetua dan guru besar sekolah Tamil,“ katanya.

Amirudin turut membincangkan langkah membendung isu buli di sekolah.

Kerajaan negeri mengarahkan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) memastikan persekitaran sekolah selamat.

Pendekatan kerajaan merangkumi aspek fizikal dan sosial bagi mencegah gejala tidak sihat.

“Saya akan lihat dulu sekolah-sekolah di bawah JAIS, yang selebihnya kita akan cuba hubungi Jabatan Pendidikan Negeri,“ jelasnya. - Bernama