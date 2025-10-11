Setem cukai digital mampu bendung ketirisan di sempadan - JKDM

KUALA LUMPUR: Pengenalan setem cukai digital dengan ciri keselamatan yang dipertingkatkan dapat membanteras aktiviti pemalsuan dan meningkatkan kutipan hasil.

Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Datuk Anis Rizana Mohd Zainudin berkata pelaksanaan kompleks Pengimbasan Berpusat membolehkan pemantauan secara masa nyata bagi pergerakan kontena di pelabuhan.

Beliau menegaskan inisiatif ini dapat menangani ketirisan di pintu masuk negara dengan lebih berkesan.

“JKDM akan memastikan segala peruntukan yang disalurkan dimanfaatkan secara optimum, telus dan berimpak tinggi,“ katanya dalam kenyataan.

Anis Rizana berkata Belanjawan 2026 memberi motivasi kepada seluruh warga JKDM untuk terus melaksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti.

Beliau menekankan komitmen JKDM untuk memperkukuh usaha penguatkuasaan dan memperluas penggunaan teknologi baharu.

“Kami kekal komited untuk mempergiat kerjasama strategik antara agensi dalam memperkukuh pungutan hasil negara.”

Belanjawan 2026 bertemakan ‘Belanjawan MADANI Keempat: Belanjawan Rakyat’ mengoptimumkan sumber negara melalui perbelanjaan awam berjumlah 470 billion ringgit.

Perbelanjaan ini meningkat berbanding 452 billion ringgit pada tahun sebelumnya. – Bernama