SPR sahkan poster tarikh PRN Sabah ke-17 di media sosial palsu

PUTRAJAYA: Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menegaskan bahawa poster yang tular di media sosial memaparkan tarikh penting berkaitan Pilihan Raya Negeri (PRN) Sabah ke-17 adalah palsu dan tidak benar sama sekali.

Setiausaha SPR Datuk Khairul Shahril Idrus berkata sehingga kini tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berkaitan pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah mahupun penetapan tarikh-tarikh penting bagi PRN.

Pihak SPR juga ingin menegaskan bahawa maklumat mengenai pilihan raya termasuk tarikh-tarikh penting seperti tarikh writ pilihan raya, hari penamaan calon dan hari mengundi hanya akan dikeluarkan melalui saluran rasmi SPR.

Penyebaran maklumat palsu seumpama ini merupakan suatu perbuatan tidak bertanggungjawab dan boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat.

Tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu didapati menyebar, berkongsi atau menerbitkan maklumat palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta undang-undang lain yang berkaitan.

SPR menyeru orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan tidak mudah terperdaya dengan sebarang maklumat tidak sahih.

Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat tepat dan sahih hanya daripada saluran rasmi SPR. – Bernama