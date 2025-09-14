SPRM rampas barang kemas RM1.6 juta dalam serbuan sindiket kaunter imigresen

KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia merampas barang kemas seberat 3.2 kilogram bernilai RM1.6 juta daripada enam individu yang disyaki terlibat dalam sindiket penetapan kaunter.

Timbalan Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya berkata serbuan Op Rentas pada 9 dan 11 September itu turut menemui 75 jongkong emas bernilai kira-kira RM400,000.

Pasukan SPRM juga menyita sebidang tanah, sebuah rumah, beberapa kenderaan mewah, wang tunai RM20,000, pelbagai beg tangan dan 20 jam tangan pereka berharga RM100,000.

Ahmad Khusairi menjelaskan lima daripada suspek merupakan pegawai Imigresen yang bertugas di kaunter lapangan terbang manakala seorang lagi ialah orang awam.

Beliau menyatakan SPRM Selangor turut membekukan 70 akaun bank berkaitan sindiket itu dengan jumlah nilai rampasan mencecah RM3.3 juta.

Lima pegawai imigresen tersebut dipercayai menerima wang daripada ejen sebagai balasan memudahkan kemasukan warga asing ke dalam negara.

Kes tersebut masih disiasat di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009.

SPRM sebelum ini mendedahkan kegiatan sepasang suami isteri pegawai penguatkuasa yang membuka kedai emas disyaki menggunakan hasil rasuah.

Pasangan berusia 40-an itu dipercayai terlibat dalam mengatur kemasukan warga asing tanpa dokumen lengkap selama empat tahun. – Bernama