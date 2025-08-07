SPRM sedia jalin kerjasama strategik bersama AKPS

PUTRAJAYA: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyatakan kesediaan untuk menjalinkan kerjasama strategik bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia (AKPS).

Komitmen itu dizahirkan menerusi kunjungan hormat Ketua Pengarah AKPS Datuk Seri Mohd Shuhaily Mohd Zain kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki.

Pertemuan berlangsung di Ibu Pejabat SPRM di sini hari ini.

Azam berkata AKPS adalah agensi baharu yang memainkan peranan penting dalam keselamatan negara.

SPRM bersedia memberikan bantuan sepenuhnya bagi memastikan matlamat bersama tercapai.

“Beberapa isu melibatkan AKPS sememangnya telah berada dalam radar SPRM, namun penyelesaiannya agak mencabar,” katanya.

Dengan kerjasama yang bakal dijalin, urusan tertangguh dijangka dapat diselesaikan dengan lebih lancar.

Azam turut mencadangkan pemberian insentif kepada pegawai AKPS yang bertugas di sempadan.

Ini bertujuan sebagai dorongan dan motivasi untuk menjalankan tugas dengan lebih bersemangat serta berintegriti tinggi.

“SPRM menyokong penuh cadangan ini kerana insentif mampu menjadi pemangkin semangat,” jelasnya.

Pada masa sama, ia dapat mengekang sikap sambil lewa dalam kalangan petugas barisan hadapan di sempadan negara.

Mohd Shuhaily pula menyatakan pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua pihak bertukar pandangan.

Ia meliputi langkah operasi, pencegahan rasuah serta usaha meningkatkan integriti dalam kalangan pegawai.

“Kerjasama ini diharap dapat memperkukuh lagi sistem kawalan sempadan,” katanya.

Ia juga bertujuan membentuk barisan pegawai yang lebih berintegriti dalam melaksanakan tugas.

Turut hadir Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Zainul Darus.

Hadir sama Pengarah Kanan Bahagian Perisikan SPRM Datuk Saiful Ezral Arifin.

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar) AKPS Datuk Sazali Mohamad dan Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) AKPS Ismail Mokhtar turut berada di majlis itu.

Mohd Shuhaily dilantik sebagai Ketua Pengarah AKPS Kementerian Dalam Negeri bagi tempoh dua tahun.

Tempoh perkhidmatannya bermula 1 Julai 2025 hingga 30 Jun 2027 – Bernama