SPRM siasat syarikat media terlibat sindiket penyeludupan

KUALA LUMPUR: KUALA LUMPUR:** Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan menyiasat syarikat media dalam talian berikutan penahanan dua petugasnya dalam Op Sohor kerana disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan.

Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan pemilik syarikat berkenaan akan dipanggil memberi keterangan tidak lama lagi.

“Kami ada alasan untuk percaya syarikat media itu digunakan sebagai penyamaran, bertindak sebagai pemudah cara dan platform untuk aktiviti pengubahan wang haram,“ katanya kepada Bernama.

Beliau menegaskan siasatan masih berjalan bagi mengenal pasti peranan syarikat tersebut dalam kegiatan penyeludupan.

Azam turut mendedahkan dua wartawan syarikat yang ditahan bersama lapan individu lain termasuk pegawai tentera pada Rabu lalu merupakan bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

“Mereka ialah bekas anggota ATM dan siasatan awal mendapati mereka disyaki terlibat menyampaikan maklumat kepada penyeludup,“ jelasnya.

Laporan media sebelum ini menyatakan SPRM menahan 10 individu termasuk lima pegawai kanan ATM dan dua wartawan portal berita atas kesangsian terlibat dalam sindiket penyeludupan di selatan negara.

Antara yang ditahan turut termasuk seorang pengurus syarikat, pembantu pentadbiran Persatuan Perubatan Malaysia (MMA), dan seorang wanita warga asing.

Kesemua suspek berusia 30 hingga 55 tahun itu ditahan di sekitar Lembah Klang menerusi Op Sohor hasil kerjasama Bahagian Perisikan SPRM dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) - BERNAMA