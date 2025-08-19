Strategi promosi TMM2026 fokus pelancong high-end dan pasaran global

KUALA LUMPUR: Malaysia akan terus menumpukan semua usaha promosi dan pengiklanan bagi menarik pelancong bernilai tinggi sempena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026.

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menafikan dakwaan kementerian hanya memberi tumpuan kepada pelancong dari China.

Beliau berkata usaha promosi turut menyasarkan pelbagai pasaran antarabangsa.

Perbandingan jumlah kemasukan pelancong asing bagi tempoh Januari hingga Julai 2024 dan 2025 menunjukkan peningkatan ketara.

“Antaranya pelancong dari Singapura pada 2025 meningkat 25.5 peratus iaitu 10,288,256 berbanding 8,397,886 (2024).”

“Indonesia meningkat 8.2 peratus dengan 2,197,288 (2025) daripada 2,031,111 (2024).”

“China naik 35.6 peratus dengan 2,178,857 (2025) daripada 1,607,413.”

“India naik 26.6 peratus melibatkan 807,664 (2025) berbanding 638,109 (2024).”

Tiong menegaskan “kita bukan hanya fokus mempromosikan pelancongan negara kepada China sahaja.”

“Kita juga mesti menyasarkan untuk menarik pelancong high-end dan high spending tourists.”

Beliau berkata demikian ketika menggulung usul Rancangan Malaysia Ke-13 bagi kementeriannya di Dewan Rakyat.

Semua usaha promosi bagi TMM2026 telah dirancang dan dilaksanakan sehabis baik secara strategik.

Promosi dilakukan di pelbagai pasaran utama walaupun menghadapi kekurangan peruntukan.

Tiong mengajak semua pihak termasuk Ahli Parlimen menyokong usaha mempromosikan pelancongan negara.

Beliau menyeru agar usaha murni tersebut tidak dipolitikkan atau disensasikan.

MOTAC melalui Islamic Tourism Centre komited membangunkan Pelancongan dan Hospitaliti Mesra Muslim.

Antara segmen yang diketengahkan ialah pelancongan berasaskan al-Quran.

Tarikan utama termasuk Kompleks Nasyrul Quran di Putrajaya dan Yayasan Restu di Shah Alam.

ITC telah melaksanakan misi galakan pelancongan ke empat negara utama.

Misi dilakukan ke China, Arab Saudi, Uzbekistan dan Vietnam.

Ini merupakan usaha memperkasakan jumlah kedatangan pelancong Muslim ke Malaysia.

Usaha ini khususnya menjelang pelaksanaan TMM2026.

Sementara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri turut menggulung usul.

Kerajaan menggalakkan institusi pengajian pondok mendaftar sebagai Pusat Aktiviti Warga Emas.

Ini bagi membolehkan mereka menerima bantuan dan sokongan sewajarnya daripada kerajaan.

“Kita telah menasihati pengendali sekolah pondok supaya mereka menubuhkan PAWE.”

“Bila mereka berdaftar, mereka bertanggungjawab terhadap apa-apa juga aktiviti yang ingin dijalankan.”

“Mereka boleh memohon bantuan daripada kementerian.”

“Jika tidak berdaftar dengan kita sebagai PAWE maka kita tidak dapat memberi apa-apa bantuan.”

Beliau menjawab celahan Datuk Siti Zailah Mohd Yusoff (PN-Rantau Panjang).

Siti Zailah membangkitkan perlunya pengiktirafan terhadap sistem pendidikan pondok.

Ini sebagai sebahagian daripada Pelan Tindakan Warga Emas 2030.

Kebanyakan warga emas memilih untuk tinggal dan menimba ilmu di institusi berkenaan.

Persidangan bersambung esok. - Bernama