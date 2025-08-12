Sukan SEA 2025: BAM bakal umum senarai pemain sebelum Kejohanan Dunia

KUALA LUMPUR: Persatuan Badminton Malaysia (BAM) dijangka menyelesaikan senarai akhir pemain untuk Sukan SEA 2025 di Thailand seminggu sebelum skuad negara berlepas ke Kejohanan Dunia 2025 di Paris.

Pengarah Kejurulatihan Beregu BAM Rexy Mainaky menyatakan perbincangan dengan jurulatih beregu sedang dijalankan untuk menentukan kombinasi terbaik.

“Beri kami beberapa hari lagi, mungkin seminggu, sebelum keputusan muktamad diumumkan. Sukan SEA tidak bertembung dengan Jelajah Dunia Akhir,” katanya.

Beliau menambah bahawa perbincangan masih berlangsung sebelum keputusan dibuat.

“Jika Indonesia dan Thailand menghantar pasukan penuh, kami perlu pastikan skuad kita mampu mencabar mereka untuk emas,” jelas Rexy selepas Mesyuarat Pemilihan Sukan SEA 2025 di Wisma OCM.

Rexy turut menyebut beberapa pasangan utama seperti Aaron Chia-Soh Wooi Yik, Pearly Tan-M. Thinaah, dan Chen Tang Jie-Toh Ee Wei berkemungkinan dikekalkan.

“Komen pemain seperti Aaron-Wooi Yik yang mahu beri peluang kepada atlet muda kami hargai. Kami ada bakat muda seperti Man Wei Chong-Tee Kai Wun, Wan Arif-Roy King, dan Hon Jian-Muhammad Haikal,” katanya.

Senarai akhir dijangka mengandungi 20 pemain, terdiri daripada 10 lelaki dan 10 wanita. - Bernama