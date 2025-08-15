Syarikat dan dua pengarah didakwa guna logo SIRIM palsu pada tayar celup

SEPANG: Sebuah syarikat dan dua pengarahnya didakwa di Mahkamah Sesyen hari ini atas pertuduhan menggunakan logo SIRIM palsu pada tayar celup.

Syarikat Yik Woh Tyre Enterprise Sdn Bhd dan dua pengarahnya, Yip Wei Leong dan Yip Wing Kee, mengaku tidak bersalah.

Mereka didakwa menggunakan pelekat logo SIRIM MS 224:2005 palsu pada 107 unit tayar celup pelbagai jenama dan saiz.

Kesalahan ini dilakukan di premis syarikat di Jalan Meranti 11, Meranti Jaya Industrial Park Puchong pada 13 Februari lepas.

Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 21(b) Akta Perihal Dagangan 2011 yang membawa hukuman denda atau penjara.

Bagi syarikat, pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 21(a) dengan denda maksimum RM500,000 atau RM1 juta bagi kesalahan berulang.

Timbalan Pendakwa Raya KPDN Mohd Hafizi Abdul Halim mengendalikan pendakwaan.

Peguam Aaron Chang mewakili kedua-dua tertuduh dan memohon pengurangan jaminan atas faktor usia dan kerjasama.

Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh.

Kes ini ditetapkan untuk sebutan semula pada 25 September. - Bernama