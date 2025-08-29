Sze Fei-Izzuddin tersingkir, Wei Chong-Kai Wun mara ke suku akhir Dunia

PARIS: Beregu lelaki profesional negara Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kempen Kejohanan Dunia 2025 dengan kekecewaan selepas mengalami kekalahan mengejut pada pusingan ketiga.

Pasangan pilihan ketiga itu dipaksa beraksi sehingga set penentuan sebelum tewas 20-22, 21-15, 21-23 kepada gandingan pilihan ke-16 dari Taiwan Lee Jhe-Huei dan Yang Po-Hsuan dalam perlawanan sengit selama 50 minit.

Jhe-Huei–Po-Hsuan akan bertemu beregu China Chen Bo Yang-Liu Yi pada suku akhir hari ini selepas menyingkirkan Rasmus Kjaer-Frederik Sogaard dari Denmark dengan 21-17, 22-20.

Berbeza pula dengan nasib satu lagi beregu negara Man Wei Chong-Tee Kai Wun yang juga pilihan ketujuh, apabila menepati ramalan mara ke suku akhir hasil daripada kemenangan 21-18, 21-18 menentang pasangan England, Ben Lane-Sean Vendy.

Mereka bakal berdepan cabaran besar kerana akan berdepan pilihan utama kejohanan yang juga beregu nombor satu dunia Kim Won Ho-Seo Seung Jae.

Gandingan Korea Selatan itu bangkit daripada ketinggalan satu set untuk menundukkan Leo Rolly Carnando-Bagas Maulana dari Indonesia, 17-21, 21-9, 21-4.

Wei Chong-Kai Wun kini akan bergandingan bersama bekas juara 2022 Aaron Chia-Soh Wooi Yik, beregu wanita negara Pearly Tan-M. Thinaah dan dua lagi beregu campuran Chen Tang Jie-Toh Ee Wei serta Hoo Pang Ron-Cheng Su Yin, dalam perlawanan suku akhir pada Jumaat. – Bernama