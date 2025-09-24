Taufan Ragasa: 14 maut di Taiwan akibat limpahan tasik bukit

TAIPEI: Taufan Ragasa telah mengakibatkan sekurang-kurangnya 14 kematian di Taiwan selepas membawa hujan lebat berterusan.

Hujan tersebut menyebabkan air melimpah dari sebuah tasik ke kawasan penempatan berhampiran.

Tasik itu terbentuk di kawasan pergunungan Hualien berikutan taufan yang melanda pada Julai lepas.

Pusat Operasi Kecemasan Pusat melaporkan tasik itu melimpah pada hari Selasa dan menenggelami kawasan sekitarnya.

Pihak berkuasa menyatakan 124 penduduk di kawasan terjejas masih dilaporkan hilang.

Lebih 8,000 penduduk kampung telah dipindahkan lebih awal pada minggu ini ketika taufan menghampiri.

Rakaman televisyen menunjukkan arus deras memusnahkan sekurang-kurangnya sebuah jambatan.

Penduduk terpaksa memanjat kenderaan dan bangunan sambil menunggu bantuan.

Air berlumpur hitam melanda Pekan Guangfu dengan kesan buruk.

Jalan raya musnah akibat banjir manakala landasan kereta api turut ditenggelami air.

Di seluruh Taiwan, sekurang-kurangnya 34 orang cedera dalam insiden berkaitan taufan.

Perdana Menteri Cho Jung-tai dijadual melawat kawasan bencana di Hualien pada hari Rabu.

Lawatan beliau adalah untuk menilai kerosakan jambatan serta memantau usaha bantuan.

Taufan Ragasa melalui kawasan berhampiran Taiwan dan Filipina antara Selasa dan Rabu.

Ia dijangka membadai selatan China pada Rabu dengan kategori kedua tertinggi.

Ahli kaji cuaca menjangkakan taufan itu akan melemah ketika bergerak ke arah barat. – Bernama, dpa