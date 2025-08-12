Teknologi moden dalam projek pembinaan RMK-13 diperkasakan

KUALA LUMPUR: Penekanan diberikan kepada penggunaan teknologi moden dalam projek pembinaan di bawah Rancangan Malaysia ke-13 (RMK-13).

Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan ini akan mempercepatkan tempoh siap projek.

Penggunaan teknologi seperti Sistem Binaan Berindustri (IBS) dan Building Information Modelling (BIM) dijangka mengurangkan pembaziran bahan binaan.

Kos keseluruhan pembinaan juga dijangka menurun dengan penggunaan teknologi ini.

RMK-13 turut menyasarkan pembinaan sejuta unit rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun.

Projek ini akan dilaksanakan oleh kerajaan dan pemaju swasta dengan harga lebih berpatutan.

Pembangunan berorientasikan transit (TOD) akan diperluas bagi integrasi perumahan dan pengangkutan awam.

Ini membuka peluang besar untuk kontraktor Bumiputera memainkan peranan utama dalam pembangunan mampan.

IBS adalah kaedah pembinaan menggunakan komponen pasang siap yang dibuat di kilang sebelum dipasang di tapak.

Kaedah ini berbeza dengan pembinaan tradisional yang memerlukan kerja dilakukan secara manual.

BIM pula menggunakan perisian untuk mencipta model digital 3D bagi sesebuah bangunan.

Model ini mengandungi maklumat terperinci mengenai struktur dan sistem bangunan.

Amir Hamzah berkata demikian pada majlis makan malam sempena Mesyuarat Agung Tahunan ke-6 PKBM.

PKBM BIM Satellite Centre turut dilancarkan sebagai pusat latihan untuk kontraktor.

Pusat ini hasil usahasama antara PKBM dan CIDB E-Construct Services Sdn Bhd.

Kontraktor akan dilatih untuk mengaplikasikan BIM dalam setiap fasa pembinaan.

Latihan meliputi perancangan, rekabentuk, hingga penyelenggaraan bagi meningkatkan kecekapan projek.

Inisiatif ini menyokong transformasi digital industri pembinaan selaras aspirasi Kerajaan MADANI. - Bernama