TH serah zakat perniagaan RM1.9 juta kepada Tabung Baitulmal Sarawak

KUCHING: Lembaga Tabung Haji (TH) telah menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM1.9 juta bagi tahun kewangan 2024 kepada Tabung Baitulmal Sarawak.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Mohd Na’im Mokhtar menyatakan penyerahan zakat itu mencerminkan komitmen TH dalam melaksanakan tanggungjawab sosial korporat serta memastikan manfaat zakat diagihkan secara berkesan kepada penerima.

Beliau berharap lebih ramai asnaf di Sarawak akan mendapat manfaat daripada jumlah yang diserahkan itu.

Mohd Na’im turut memaklumkan TH menyalurkan RM1.2 juta di bawah peruntukan CSR tambahan bagi Sarawak yang meliputi bantuan pelajar, pembinaan rumah dan sokongan komuniti lain.

Program “Iqra’ TH IPTA” di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) menerima RM350,000 bagi membantu pelajar asnaf.

Inisiatif “Baiti” memperuntukkan RM800,000 untuk pembinaan lapan rumah bagi asnaf terpilih.

Program “Ehsan Raya” memberi manfaat kepada 1,050 penerima asnaf dengan peruntukan RM105,000.

Majlis penyerahan zakat itu diadakan sewaktu kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersempena persidangan berkenaan.

Persidangan kali ini membawa tema “Perintah Zakat dan Wakaf Global Baharu: Penyelesaian Inovatif untuk Cabaran Kontemporari dan Pembangunan Sosioekonomi serta Digital Masa Hadapan”.

Tema tersebut menekankan kepentingan inovasi dalam memperkukuh peranan zakat dan wakaf sebagai pemangkin pembangunan sosioekonomi serta transformasi digital umat Islam di peringkat global. – Bernama