Tiada kerosakan fasiliti Petronas dilaporkan selepas gempa Segamat

ISKANDAR PUTERI: Kerajaan Negeri Johor belum menerima sebarang laporan daripada Petronas Gas Berhad berhubung dengan sebarang kerosakan melibatkan fasiliti syarikat itu setakat ini susulan kejadian gempa bumi lemah yang melanda Segamat.

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi negeri Mohamad Fazli Mohamad Salleh berkata pihaknya kini menunggu laporan penuh daripada Petronas dan agensi berkaitan bagi memastikan keselamatan struktur fasiliti serta infrastruktur awam berada dalam keadaan baik.

“Kita faham laporan mengenai fasiliti paip gas bawah tanah ini menjadi kerisauan penduduk dan setakat ini, kita belum terima apa-apa laporan daripada pihak Petronas (mengenai kerosakan fasiliti mereka), sama ada berlaku pergerakan (tanah) dan sebagainya.

“Kita masih menunggu laporan lengkap daripada semua agensi berkaitan seperti Jabatan Meteorologi Malaysia untuk melihat sekiranya ada langkah penambahbaikan yang diperlukan,” katanya kepada pemberita hari ini.

Pemantauan awal terhadap aset kerajaan negeri termasuk jalan raya, bangunan Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran serta empangan di kawasan terlibat setakat ini tidak menunjukkan sebarang kerosakan.

“Mungkin ada retakan kecil, tetapi tidak melibatkan struktur. Cuma untuk sekolah, hospital, klinik dan sebagainya di bawah agensi lain, kita masih tunggu laporan daripada jabatan masing-masing sebelum tindakan lanjut diambil,” katanya.

Kerajaan negeri juga kini bergantung pada laporan pakar daripada agensi seperti Jabatan Mineral dan Geosains serta MetMalaysia memandangkan peralatan pengesanan gegaran khusus belum dimiliki.

“Kita belum ada alat mengesan pergerakan tanah secara menyeluruh, JKR ada alat pengesanan pergerakan tanah, tetapi untuk cerun. Pemantauan sedia ada hanya untuk kawasan cerun menggunakan teknologi yang ada sekarang,” katanya.

Sebarang tindakan penambahbaikan akan diputuskan selepas laporan penuh diterima daripada semua pihak dan agensi berkaitan.

MetMalaysia mengesahkan gempa bumi lemah berukuran 3.2 pada skala Richter berlaku di Segamat pada 8.59 pagi semalam dengan gegaran dilaporkan dirasai di beberapa kawasan di Johor dan selatan Pahang. – Bernama