Tiada sekatan ke KL sepanjang Sidang Kemuncak ASEAN kata SILA

KUALA LUMPUR: Sekretariat Induk Logistik ASEAN memberi jaminan tiada sekatan untuk ke Kuala Lumpur semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan minggu depan.

Ketua SILA Raja Saifful Ridzuwan Raja Kamaruddin menyatakan sekatan trafik hanya terhad kepada radius satu kilometer di sekitar Pusat Konvensyen Kuala Lumpur.

Beliau menjelaskan lencongan trafik di lebuh raya dan jalan utama hanya untuk konvoi yang dibenarkan dan dilaksanakan mengikut keperluan pergerakan delegasi.

Maklumat terkini mengenai lencongan jalan raya akan diberikan dari semasa ke semasa menerusi media dan media sosial.

Orang ramai digalakkan menggunakan pengangkutan awam untuk ke pusat bandar bagi mengelakkan kesesakan.

Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan sebelum ini dilaporkan mengatakan pusat bandar Kuala Lumpur akan ditutup sepenuhnya sempena sidang kemuncak.

Mohamad kemudian menjelaskan tiada penutupan penuh atau lockdown akan dilaksanakan selepas berlakunya salah faham.

Beliau hanya memberikan peringatan kepada orang ramai agar tidak berada di sekitar kawasan KLCC semasa sidang kemuncak.

Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri menegaskan tiada penutupan penuh jalan akan dilakukan.

Hanya lencongan dan penyuraian trafik sementara secara berperingkat akan dilaksanakan sepanjang persidangan tersebut.

Langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran pergerakan dan keselamatan ketua-ketua negara serta delegasi.

Keutamaan petugas di lapangan adalah memastikan tindakan penyuraian dan lencongan jalan dikawal dengan baik.

Orang ramai dinasihatkan agar mengambil langkah proaktif bagi mengelakkan kesesakan dan kesulitan sepanjang tempoh tersebut.

Sebanyak enam lebuh raya dan 25 jalan utama di sekitar Lembah Klang akan dilencongkan secara berperingkat.

Penugasan melibatkan 1,111 pegawai dan anggota trafik sepanjang persidangan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri memaklumkan Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan raptai lencongan jalan bermula hari ini hingga 22 Oktober.

Lencongan melibatkan laluan dari Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur dan Pangkalan Udara TUDM Subang ke hotel-hotel penginapan.

Orang ramai masih boleh menggunakan jalan raya terbabit namun dinasihatkan agar merancang perjalanan dan mematuhi arahan petugas trafik.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang berkaitan akan berlangsung dari 26 hingga 28 Oktober ini.

Persidangan ini merupakan kemuncak kepada Kepengerusian ASEAN oleh Malaysia pada 2025 dengan tema “Keterangkuman dan Kemampanan”.

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump antara pemimpin dunia yang dijangka menghadiri sidang kemuncak itu.

Perdana Menteri China Li Qiang juga antara pemimpin yang akan hadir selain pemimpin ASEAN dan rakan dialog.

Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa turut dijangka menghadiri sidang kemuncak tersebut. – Bernama