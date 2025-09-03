Tiga beranak didakwa perdagang wanita Indonesia untuk eksploitasi kerja paksa

KUALA LUMPUR: Tiga beranak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini atas pertuduhan memperdagangkan seorang wanita warga Indonesia bagi tujuan eksploitasi kerja paksa sejak Mac 2023.

Cassandra D’Silva Louis, 39, dan ibu bapanya Celine Clara Lewis, 63 serta Louis L. Edward, 66, didakwa dengan niat bersama memperdagangkan wanita itu bagi tujuan eksploitasi kerja paksa dengan menggunakan kekerasan di sebuah rumah di Taman Desa.

Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 12 Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda.

Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Habibullah Mohammad Shah tidak menawarkan sebarang jaminan memandangkan kesalahan itu tidak boleh dijamin tetapi mencadangkan setiap tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin jika mahkamah memberikan jaminan.

Pendakwaan juga mencadangkan syarat tambahan kesemua tertuduh tidak boleh mengganggu mangsa dan perlu melaporkan diri ke balai polis berdekatan sebulan sekali sehingga kes selesai.

Peguam P.N. Nagarajan memohon mahkamah membenarkan ketiga-tiga anak guamnya diikat jamin atas alasan mereka menghidap penyakit darah tinggi dan lelah kronik yang memerlukan pemantauan serta rawatan susulan di hospital.

Kesemua anak guam tinggal di rumah yang sama di Taman Desa dan mereka bersedia menerima syarat tambahan yang dikenakan oleh mahkamah.

Hakim Azura Alwi membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan mereka perlu melaporkan diri sebulan sekali hingga kes selesai.

Mahkamah menetapkan 6 Oktober ini untuk sebutan semula kes tersebut. – Bernama