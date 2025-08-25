Tiga maut termasuk kanak-kanak dalam kemalangan di Rompin

KUANTAN: Tiga mangsa termasuk seorang kanak-kanak maut manakala empat lagi cedera selepas sebuah kereta dan pacuan empat roda bertembung di Kilometer 142 Jalan Kuantan-Seremban berhampiran Bukit Serok, Bandar Tun Abdul Razak.

Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Pahang memaklumkan pihaknya menerima laporan mengenai kemalangan itu pada 4.46 petang.

Kereta yang dinaiki seorang lelaki, empat wanita dan seorang kanak-kanak perempuan itu dalam perjalanan dari arah Bahau, Negeri Sembilan ke Muadzam Shah, Rompin.

“Sebaik tiba di lokasi kejadian, kereta terbabit telah bertembung dengan pacuan empat roda yang dipandu seorang lelaki,“ katanya dalam kenyataan hari ini.

Akibat kemalangan itu, seorang wanita ditemukan tersepit di dalam kereta berkenaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala enam mangsa termasuk pemandu pacuan empat roda yang cedera dikejarkan ke Hospital Muadzam Shah untuk rawatan lanjut.

Jurucakap itu berkata dua mangsa membabitkan seorang wanita berusia 18 tahun dan seorang kanak-kanak perempuan berusia tiga tahun meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital berkenaan.

Ketua Polis Daerah Rompin Supt Sharif Shai Sharif Mondoi mengesahkan kejadian itu, namun identiti semua mangsa masih belum diperoleh.

“Polis telah berada di lokasi kejadian dan sedang menyiasat punca kemalangan. Hubungan bagi semua mangsa juga masih belum dapat disahkan,“ katanya.

Mayat kini ditempatkan di Hospital Muadzam Shah dan akan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA) di sini untuk bedah siasat. – Bernama