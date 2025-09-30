TikTok perkukuh pencegahan penipuan di Malaysia melalui inisiatif #ThinkTwice

KUALA LUMPUR: TikTok Malaysia memperluas inisiatif literasi digital #ThinkTwice tahun ini dengan menyediakan akses mudah kepada sumber tambahan pencegahan penipuan.

Inisiatif ini merangkumi hab maklumat pelbagai bahasa dalam aplikasi, iklan carian, video pendek, kandungan pencipta dan siri dialog industri yang telah dijadualkan.

Hab informasi dalam aplikasi TikTok kini disediakan dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil untuk memudahkan capaian pengguna.

Firdaus Fadzil, Ketua Dasar Awam TikTok Malaysia, menekankan bahawa keselamatan dalam talian merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan usaha kolaboratif.

“Pendidikan merupakan kunci utama dan kami berbesar hati untuk memperkasakan rakyat Malaysia dengan ilmu dan alatan untuk sama-sama menangani penipuan menerusi #ThinkTwice,“ katanya.

Inisiatif ini disokong oleh kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan agensi kerajaan utama lain.

Inisiatif literasi digital TikTok menggalakkan rakyat Malaysia untuk Menilai, Mencegah dan Melindungi daripada ancaman penipuan.

Menilai bermaksud mengambil masa untuk menilai serta mengelak daripada melakukan kegiatan melanggar Garis Panduan Komuniti TikTok dan undang-undang tempatan.

Mencegah melibatkan langkah proaktif menggunakan fungsi keselamatan dan alatan pihak berkuasa untuk mengenal pasti tanda meragukan.

Melindungi menyeru komuniti untuk memastikan keselamatan satu sama lain dengan melaporkan kegiatan melanggar peraturan.

Datuk Rusdi Mohd Isa, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, berkata kebanyakan kes penipuan boleh dicegah dengan alatan yang mudah diakses.

“Terdapat alatan yang mudah diakses untuk membantu orang ramai mengesan ancaman penipuan ini, seperti portal Semak Mule PDRM,“ katanya.

Beliau menambah bahawa sokongan TikTok dalam meningkatkan kesedaran masyarakat adalah tepat pada masanya dan sangat dihargai.

MCMC menegaskan kesedaran dan pendidikan merupakan benteng pertahanan utama terhadap penipuan dalam era digital.

Suruhanjaya itu berbesar hati untuk bekerjasama dengan TikTok memupuk komuniti yang lebih termaklum dan peka.

Kerjasama ini menyasarkan untuk memperluas capaian portal pengesahan rasmi MCMC, Sebenarnya.my dan pembantu kecerdasan buatan AIFA.

Rakyat Malaysia boleh mengakses hab maklumat #ThinkTwice dengan membuat carian hashtag tersebut atau menggunakan kata kunci berkaitan.

Hab informasi melibatkan empat tonggak utama iaitu tip pencegahan penipuan, Garis Panduan Komuniti TikTok, ciri keselamatan TikTok dan talian bantuan pihak berkuasa.

Maklumat lanjut mengenai inisiatif literasi digital #ThinkTwice boleh didapati melalui hab maklumat dalam aplikasi TikTok dan akaun rasmi TikTok Malaysia. – Bernama