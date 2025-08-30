Tindakan pecah belah kaum mesti dihalang dengan tegas - PM Anwar

SERDANG: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan mereka yang cuba memecahbelahkan rakyat berasaskan kaum, wilayah atau agama mesti dihalang dengan tegas kerana tindakan itu hanya akan meruntuhkan masa depan negara.

Beliau berkata perpaduan ialah asas kekuatan Malaysia sejak awal perjuangan kemerdekaan dan semangat itu perlu terus dipelihara untuk memastikan kestabilan serta kemakmuran negara berkekalan.

“Tidak ada negara yang mampu merdeka kalau tidak ada semangat kerjasama, perpaduan serta jati diri. Cuma selang beberapa abad kadang-kadang perkara ini dilupakan.

“Malaysia harus belajar daripada pengalaman ini, jangan lupa bahawa kemerdekaan itu dibayar dengan harga yang tinggi, nyawa, harta benda, dan keringat semua kaum,” kata beliau pada Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2025 di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS), di sini hari ini.

Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari.

Beliau menegaskan perkara ini kerana percaya kewujudan Malaysia adalah lebih penting daripada tindakan hanya berdasarkan kaum, sukuan atau daerah dan tiada negara yang boleh bertahan jika menerima hasutan serta kebencian antara kaum.

Disebabkan faktor itu, Perdana Menteri berkata semua pihak harus faham bahawa setiap kaum merupakan sebahagian daripada kekuatan Malaysia dan keseluruhannya membentuk rakyat Malaysia yang utuh.

Rakyat, kata beliau mesti bekerja keras menjaga perasaan dan sentimen semua pihak kerana sejarah membuktikan terdapat negara yang runtuh akibat pimpinan yang terlalu taasub dengan isu perkauman dan bahasa.

Sementara itu, Perdana Menteri turut menyeru generasi muda agar tidak melupakan pengorbanan besar para pejuang tanah air yang telah membuka jalan kepada kemerdekaan negara.

Beliau berkata nikmat kemerdekaan yang dikecapi hari ini ialah hasil perjuangan panjang, bermula daripada tokoh-tokoh awal seperti Mat Kilau, Dato’ Maharaja Lela sehingga pasukan keselamatan negara dalam menentang penjajahan dan ancaman komunis.

“Benar, ketimbang (berbanding) dengan negara lain tidak terlalu besar jumlah (pejuang) terkorban berbanding Indonesia, Vietnam atau Algeria yang meragut jutaan nyawa, tetapi (di sini) ribuan nyawa terkorban.

“Terlalu banyak pengorbanan, nyawa, harta benda, air mata, keringat, oleh itu saya seru anak-anak muda terutamanya lihat, belajar dengan apa yang kita kecapi,” kata beliau - BERNAMA