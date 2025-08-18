Tujuh individu ditahan polis Langkawi atas kes wang palsu

ALOR SETAR: Polis Langkawi berjaya menahan tujuh individu termasuk dua wanita yang disyaki terlibat dalam kegiatan penipuan menggunakan wang palsu di beberapa premis perniagaan sekitar pulau itu pada 16 Ogos lalu.

Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Shariman Ashari mengesahkan pihaknya telah menerima empat laporan berhubung penggunaan wang kertas RM100 palsu dalam transaksi pembelian di kawasan Chenang, Padang Matsirat dan Kuah.

“Berdasarkan laporan dan maklumat orang awam, kami berjaya menahan lima lelaki dan dua wanita tempatan berusia antara 24 hingga 36 tahun dalam dua operasi berasingan bermula 8.30 malam,“ jelas Shariman.

Ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah dengan beberapa individu mempunyai rekod jenayah terdahulu berkaitan kesalahan dadah dan jenayah lain.

Kesemua suspek kini direman selama tiga hari sehingga Selasa ini untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 489B Kanun Keseksaan.

Shariman menasihati orang awam supaya lebih berhati-hati ketika menerima wang kertas bernilai besar terutamanya dalam urusan jual beli harian.

Polis juga meminta kerjasama orang ramai untuk melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan berkaitan wang palsu kepada pihak berkuasa dengan segera.

Operasi penguatkuasaan berterusan akan dilaksanakan bagi membendung kegiatan jenayah kewangan seperti ini di kawasan pelancongan utama seperti Langkawi. – Bernama