UMNO dan BN Sabah tolak kerjasama dengan GRS pada PRN Sabah

KOTA KINABALU: UMNO dan Barisan Nasional Sabah telah memutuskan untuk tidak bekerjasama dengan Gabungan Rakyat Sabah dalam menghadapi Pilihan Raya Negeri ke-16 Sabah.

Pengerusi BN Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO menyatakan keputusan muktamad tersebut selepas mesyuarat dengan pemimpin UMNO Sabah.

Beliau menegaskan bahawa UMNO dan BN Sabah akan mengekalkan kerjasama sedia ada dengan Pakatan Harapan untuk pilihan raya tersebut.

Ahmad Zahid mengumumkan keputusan ini dalam sidang media yang diadakan pada tengah malam di Kota Kinabalu.

Mesyuarat tertutup tersebut turut dihadiri oleh Pengerusi Badan Pimpinan UMNO Sabah Datuk Seri Bung Moktar Radin.

Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 akan terbubar secara automatik pada 11 November jika tidak dibubarkan lebih awal.

Pembubaran dewan undangan negeri tersebut akan membuka laluan untuk Pilihan Raya Negeri ke-17 di Sabah. – Bernama