Wanita asing salah guna pas pembantu rumah jadi GRO ditahan imigresen

KUALA LUMPUR: Sekumpulan wanita warga asing yang menyalahgunakan pas pembantu rumah untuk bekerja sebagai gadis pelayan di pusat hiburan mewah sekitar Sri Hartamas telah ditahan Jabatan Imigresen dalam Ops Gegar.

Serbuan tengah malam itu membongkar taktik 41 individu berusia 20-an hingga 50-an yang ditahan di dua premis hiburan.

Pengarah Imigresen Kuala Lumpur Wan Mohammed Saupee Wan Yusoff berkata operasi bermula 12.30 tengah malam itu dijalankan selepas risikan sebulan.

Beliau menyatakan pusat hiburan terbabit menggaji pendatang tanpa izin dan pekerja asing yang melanggar syarat pas.

“Daripada 63 individu diperiksa, kita menahan sembilan wanita warga Vietnam, 22 wanita Thailand, lapan lelaki Bangladesh serta dua rakyat tempatan.”

Wan Mohammed Saupee mendedahkan sebahagian besar wanita ini menggunakan pas pembantu rumah tetapi menyalahgunakannya dengan bekerja sebagai GRO dan peneman minum pelanggan.

“Kita turut menemukan kalung harga yang digunakan mereka untuk mengenakan caj antara RM100 hingga RM500.”

Kesemua warga asing itu disiasat atas pelbagai kesalahan termasuk menyalahgunakan syarat pas di bawah Peraturan 39(b) Peraturan-Peraturan Imigresen 1963.

Mereka juga disiasat kerana tinggal lebih masa serta gagal menunjukkan dokumen perjalanan sah.

“Sebahagian masuk menggunakan pas pelancong tetapi melencong menjalankan kerja-kerja menyalahi undang-undang.”

Ada juga yang ditahan disiasat di bawah Seksyen 6(1)(c) Akta Imigresen kerana tiada pas atau dokumen perjalanan.

Dua lelaki tempatan yang disyaki mengurus premis berkenaan akan disiasat mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959/63.

Mereka disyaki menggajikan pendatang tanpa izin serta melindungi mereka di bawah Seksyen 56(1)(d) akta sama.

“Sekali lagi saya ingin mengingatkan warga Malaysia agar tidak sesekali mengambil atau menggajikan pendatang asing tanpa izin.”

Wan Mohammed Saupee menegaskan ini adalah kesalahan serius yang boleh dikenakan tindakan tegas. – Bernama