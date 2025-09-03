Wanita cuba dekat Sultan Nazrin dirujuk Hospital Bahagia

IPOH: Seorang wanita tempatan yang cuba mendekati Sultan Perak Sultan Nazrin Shah di atas pentas utama sempena sambutan rasmi Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perak telah dirujuk ke Hospital Bahagia Ulu Kinta untuk pemantauan lanjut.

Ketua Polis Perak Datuk Noor Hisam Nordin menyatakan wanita berusia 41 tahun itu dihantar ke hospital berkenaan mengikut peruntukan Akta Kesihatan Mental 2001 selepas tempoh remannya tamat hari ini.

Siasatan kes ini telah diselesaikan dengan kertas siasatan dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Negeri Perak.

Kertas siasatan akan dimajukan ke Pejabat Peguam Negara di Putrajaya pada 4 September untuk mendapatkan arahan dan keputusan lanjut.

Perkembangan terkini berhubung keputusan kes akan dimaklumkan dari semasa ke semasa menurut kenyataan polis.

Beliau menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi tidak tepat yang boleh mengganggu proses siasatan dan menggugat ketenteraman awam.

Wanita tersebut ditahan polis pada 31 Ogos ketika cuba mendekati Sultan Nazrin semasa lagu kebesaran negeri Perak berkumandang.

Individu terbabit mempunyai rekod rawatan psikiatri dan rekod lampau berkaitan dengan dadah menurut laporan polis. – Bernama