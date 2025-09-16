Wanita warga emas rugi RM5 juta dalam penipuan pelaburan kripto

IPOH: Seorang wanita warga emas mengalami kerugian melebihi RM5 juta selepas menjadi mangsa penipuan pelaburan mata wang kripto tidak wujud melalui platform dalam talian.

Ketua Polis Perak Datuk Noor Hisam Nordin menyatakan mangsa berusia lingkungan 60-an yang bekerja dalam bidang profesional diperkenalkan dengan platform tersebut melalui laman Facebook dan kumpulan pelaburan dalam talian.

Siasatan awal mendapati transaksi pertama dibuat pada Julai 2025 dengan jumlah RM10,000 manakala transaksi terakhir dilakukan pada Ogos 2025.

Keseluruhan kerugian yang direkodkan berjumlah RM5,030,970 menurut kenyataan polis.

Modus operandi sindiket tersebut adalah dengan meyakinkan mangsa melalui paparan keuntungan awal dalam sistem pelaburan bagi menarik keyakinan.

Mangsa kemudiannya diarahkan membuat pindahan wang ke beberapa akaun bank tempatan yang dikawal oleh sindiket tersebut.

Apabila mangsa cuba membuat pengeluaran wang pokok serta keuntungan, transaksi tidak berjaya dan akses kepada platform disekat.

Mangsa akhirnya membuat semakan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang mengesahkan platform pelaburan tersebut tidak berdaftar.

Platform tersebut disenaraikan sebagai entiti pelaburan tidak sah menurut pengesahan Suruhanjaya Sekuriti.

Kes tersebut sedang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.

Polis menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada terhadap tawaran pelaburan di media sosial yang menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat.

Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak tidak dikenali kerana ia boleh disalahgunakan oleh penjenayah. – Bernama