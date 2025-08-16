William dan Kate pindah ke rumah baharu di Windsor

LONDON: Putera dan Puteri Wales, William dan Kate, akan berpindah ke kediaman baharu di Windsor, lapor PA Media/dpa.

Pasangan diraja itu bersama anak-anak mereka, George, Charlotte dan Louis, akan mendiami Forest Lodge yang mempunyai lapan bilik tidur di Windsor Great Park.

Jurucakap Istana Kensington berkata: “Keluarga Wales akan berpindah rumah lewat tahun ini.”

Menurut akhbar The Sun, pasangan diraja itu menanggung sendiri kos pembelian dan pengubahsuaian kediaman tersebut, sekali gus mengelakkan sebarang perbelanjaan tambahan kepada pembayar cukai.

Akhbar itu melaporkan kerja pengubahsuaian kecil di kediaman berstatus Senarai Gred II itu sudah pun dimulakan.

Permohonan perancangan yang dikemukakan kepada Majlis Diraja Windsor dan Maidenhead menunjukkan kebenaran untuk pengubahsuaian dalaman dan luaran kecil telah diluluskan awal bulan ini.

Notis keputusan majlis itu merujuk kepada kerja membuang tingkap dan pengubahsuaian perapian.

Pada 2001, Forest Lodge pernah menjalani kerja pemulihan bernilai £1.5 juta (US$2.03 juta) dan disewakan pada kadar £15,000 (US$20,327) sebulan.

Gambar dalaman rumah yang diambil ketika itu menunjukkan kediaman tersebut mengekalkan binaan batu asal, hiasan siling dengan kornis plaster yang rumit, serta siling lorong berkubah separa.

Perpindahan keluarga Wales itu hanya melibatkan jarak dekat dari kediaman utama mereka sekarang di Adelaide Cottage, Windsor, manakala anak-anak mereka bersekolah di Lambrook School yang berhampiran.

Mereka juga mempunyai kediaman di Anmer Hall, Norfolk, dan Apartment 1A di Istana Kensington, London.

Sebagai pewaris takhta, William mewarisi estet Duchy of Cornwall, portfolio tanah, hartanah dan pelaburan bernilai lebih £1 bilion (US$1.36 bilion), apabila bapanya menaiki takhta.

Menurut The Sun, Forest Lodge dianggarkan bernilai kira-kira £16 juta (US$21.7 juta) di pasaran terbuka. Hak milik bebasnya adalah milik raja - BERNAMA-PA Media/dpa