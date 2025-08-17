YCH Fusionaris labur RM500 juta di Klang bukti potensi pelaburan

KUALA LUMPUR: Pelaburan strategik YCH Fusionaris Sdn Bhd membuktikan potensi pelaburan kini menjadi realiti.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pelaburan RM500 juta itu terletak di Bandar Bukit Raja, Klang, Selangor.

Beliau menyatakan pelaburan ini bermula daripada potensi yang dikenal pasti semasa Misi Pelaburan dan Perdagangan ke Singapura.

“Pelaburan ini bukan sahaja akan melonjakkan kedudukan Malaysia sebagai hab rantaian bekalan serantau malah juga akan membuka 100 peluang pekerjaan baharu untuk rakyat tempatan,” katanya.

Tengku Zafrul turut berkongsi maklumat ini menerusi hantaran di platform X.

Beliau menambah YCH sedang bekerjasama dengan rakan kongsi logistik tempatan untuk memperkasakan ekosistem perniagaan.

“Inilah bukti nyata bahawa setiap inisiatif Kerajaan MADANI adalah langkah permulaan yang membawa kepada pelaburan berimpak tinggi,” katanya.

Beliau menegaskan pelaburan ini penting untuk kemajuan ekonomi dan teknologi negara.

“Daripada potensi, kita jadikan realiti,” ujarnya. - Bernama