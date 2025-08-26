Zahid seru hargai jasa atlet, tokoh seni sempena Hari Kebangsaan

KUALA LUMPUR: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyeru orang ramai menghayati sambutan Hari Kebangsaan ke-68 dengan menzahirkan penghargaan kepada atlet yang telah mengharumkan nama negara serta tokoh seni yang mengangkat budaya bangsa di persada dunia.

Beliau berkata mereka ialah lambang keutuhan semangat patriotisme yang mencerminkan keberanian, kegigihan dan cinta akan tanah air yang tidak berbelah bahagi.

“Semangat juang ini ialah terjemahan nilai kemerdekaan sebenar, bersatu padu dalam kepelbagaian, berpadu tenaga menjulang nama Malaysia.”

“Setiap sorakan di stadium, setiap alunan karya seni dan setiap denyut nadi rakyat yang bersatu, semuanya mengangkat erti kemerdekaan yang sejati.”

“Bersempena dengan Bulan Kebangsaan ini, marilah kita terus menyemarakkan semangat cintakan tanah air dengan tekad untuk bersama-sama membina Malaysia MADANI yang lebih maju, berdaya tahan dan disegani di mata dunia.”

“Merdeka! Merdeka! Merdeka!”

Menerusi hantaran itu, Ahmad Zahid turut berkongsi video pendek memaparkan kejayaan beberapa atlet negara termasuk Datuk Seri Lee Chong Wei dan Datuk Azizulhasni Awang serta tokoh seni seperti Datuk Michelle Yeoh dan Datuk Seri Siti Nurhaliza. – Bernama