100,000 pengunjung dijangka guna feri ke Langkawi sempena cuti

ALOR SETAR: Seramai 100,000 pengunjung dijangka akan memasuki pulau peranginan Langkawi menggunakan perkhidmatan feri penumpang sempena cuti umum Hari Malaysia dan cuti persekolahan.

Pengurus Operasi Konsortium Ferry Line Ventures Sdn Bhd Lt Komander (B) Norhafiz Abdul Wahid menyatakan jumlah pengunjung itu merangkumi pelancong tempatan dan antarabangsa yang memasuki Langkawi melalui kedua-dua laluan Kuala Kedah dan Kuala Perlis.

Sebanyak 118 perjalanan tambahan telah disediakan dalam sistem penjualan tiket untuk menampung permintaan tinggi semasa musim cuti.

Norhafiz menjangkakan jumlah pengunjung mungkin melebihi 100,000 orang sekiranya perjalanan pada waktu malam ditambah kepada jadual operasi sedia ada.

Pengoperasian feri akan bermula dari pukul 7 pagi hingga 7 malam dengan kemungkinan lanjutan waktu sehingga pukul 10 malam bergantung kepada permintaan tiket dalam talian.

Pemanjangan waktu operasi bertujuan memberikan lebih banyak ruang kepada pengunjung yang ingin bercuti di Langkawi semasa musim percutian ini.

Konsortium Ferry Line Ventures berkomitmen untuk memastikan pengoperasian feri berada pada tahap kesiagaan tinggi sepanjang tempoh cuti umum dan cuti persekolahan.

Pengunjung yang ingin membeli tiket secara dalam talian boleh memuat turun aplikasi Cuti-Cuti Langkawi atau melayari laman web www.cuticutilangkawi.com.

Tiket juga boleh dibeli secara terus di kaunter tiket di Terminal Feri Kuala Kedah dan Kuala Perlis bagi kemudahan pengunjung. – Bernama