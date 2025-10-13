16 pengamal media terima sumbangan Tabung Kasih@HAWANA Deepavali

KUALA LUMPUR: Seramai 16 pengamal media yang menghadapi masalah kesihatan dan kesempitan hidup telah menerima sumbangan melalui inisiatif Tabung Kasih@HAWANA sempena sambutan Deepavali.

Sumbangan tersebut disampaikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching di Wisma Bernama dengan tema “Sinari Harapan, Utuhkan Perpaduan”.

Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Mano Verabathran dan Pengerusi Bernama Datuk Seri Wong Chun Wai.

Ketua Pegawai Eksekutif Bernama Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin dan Ketua Pengarang Bernama Arul Rajoo Durar Raj juga hadir menyampaikan sokongan.

Menurut Sekretariat HAWANA 2025, antara penerima sumbangan ialah operator mesin Penerbitan Sahabat M. Gopal yang berusia 58 tahun.

Penyusun atur huruf Malaysia Nanban Zubaidah Mohamed Sharrif yang berusia 55 tahun turut menerima bantuan tersebut.

Bekas wartawan Nambikkai Ashwini Gopal Senthamarai dan bekas Pengarang Urusan Tamil Malar Datuk M. Periasamy turut tersenarai sebagai penerima.

Bekas wartawan Tamil Malar R. Subramaniam dan bekas jurufoto Makkal Osai P. Malayanadi juga antara yang menerima sumbangan.

Bekas juruteknik mesin Tamil Nesan P. Krishnan dan bekas wartawan Malaysia Nanban Nagasamy Govindan turut mendapat bantuan.

Operator penyusun atur huruf Malaysia Nanban R. Punitha dan V. Indria Gandhi turut menerima sumbangan tersebut.

Penerima lain termasuk Ketua Pengarang Malaysia Nanban M. Rajintheram dan Wartawan Malaysia Nanban S. S. Jeevaraja.

Ketua Editor Tamillens Online Media V. Yettrivanan dan Kunasundary Nagarajah dari Minnal FM RTM juga tersenarai.

Wong Zhi Zhen dari Meja Berita Mandarin Media Prima dan Wartawan Kanan Malaysia Gazette S.Kumara turut menerima sumbangan.

Selain sumbangan wang tunai, para penerima juga menerima hamper dan barangan keperluan sebagai tanda penghargaan.

Bagi media berbahasa Tamil, seramai 74 penerima telah menerima sumbangan Tabung Kasih@HAWANA dari 2023 hingga 2025.

Seramai 44 lagi penerima telah menerima inisiatif tersebut pada tahun ini.

Tabung Kasih@HAWANA yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi melalui Bernama telah memanfaatkan 532 rakan media di seluruh negara.

Inisiatif ini dilancarkan pada April 2023 sempena sambutan HAWANA untuk membantu pengamal media yang memerlukan.

Program ini menjadi simbol keprihatinan Kerajaan MADANI dalam menyemarakkan nilai ihsan dan empati.

Ia juga menunjukkan penghargaan terhadap sumbangan dan dedikasi pengamal media di negara ini. – Bernama