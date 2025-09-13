21 bangunan di Penampang boleh dijadikan pusat pemindahan banjir

PENAMPANG: Sebanyak 21 bangunan awam dan komuniti di daerah ini boleh diwartakan sebagai pusat pemindahan sementara (PPS) untuk membantu penduduk semasa banjir.

Ahli Parlimen Penampang Datuk Ewon Benedick menyatakan sebelum ini hanya Dewan Pusat Kebudayaan Sabah dijadikan PPS di sini.

Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata bersimpati dengan kesusahan penduduk terjejas banjir dan berharap bantuan serta kerja pemulihan dapat dijalankan segera.

Antara kawasan terlibat ialah sepanjang Jalan Penampang-Tambunan, Kampung Dungkahang, Kampung Penampang Proper, PPS Dewan Huguan Siou Kampung Tuavon dan PPS Kompleks Sukan Penampang.

Sebanyak lapan lokasi tanah runtuh dikesan sepanjang Jalan Penampang-Tambunan dengan kerja pembersihan sedang dijalankan dan hanya satu lorong jalan dibuka sementara waktu.

Ewon turut menyampaikan sumbangan pam air kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Kampung Dungkahang, Kampung Penampang Proper dan Kampung Tuavon untuk membersihkan kawasan rumah penduduk terjejas banjir.

Beliau turut melakukan tinjauan di Kampung Pogunon bersama Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor dan Timbalan Ketua Menteri III Datuk Shahelmey Yahya yang juga Menteri Kerja Raya Sabah.

Ewon menghargai keprihatinan Ketua Menteri meninjau kawasan kesan banjir dan tanah runtuh dengan mengarahkan Jabatan Kerja Raya (JKR), syarikat konsesi Lintasan Resources dan Sabah Electricity memastikan kerja pemulihan segera.

Beliau telah memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung bencana banjir dan tanah runtuh di Penampang pada mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) di Kuching, Sarawak semalam.

Ewon juga memberi cadangan kepada Hajiji agar peruntukan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya diberikan untuk membina semula atau membaik pulih rumah penduduk terjejas teruk akibat banjir dan tanah runtuh.

Beliau memaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof mengenai keperluan melaksanakan projek tebatan banjir Penampang pakej 2 dan 4 bagi melengkapkan pakej 1 dan 3 yang sedang berjalan. – Bernama