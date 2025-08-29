250 kru dan artis veteran terima manfaat Dana Supertelefilem Bintang Veteran

PETALING JAYA: Kira-kira 250 kru dan artis veteran bakal mendapat manfaat menerusi projek rintis Dana Supertelefilem Bintang Veteran (STAR) yang melibatkan peruntukan hingga RM1 juta melalui Dana Kandungan Kreatif (DKK).

Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas) Datuk Hans Isaac berkata inisiatif itu yang bakal menghasilkan lima supertelefilem bertujuan membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi golongan berusia 55 tahun ke atas dalam industri.

Beliau berkata kriteria utama Dana STAR menetapkan sekurang-kurangnya 60 peratus tenaga kerja dalam setiap penerbitan terdiri daripada artis dan kru veteran, manakala baki 40 peratus boleh diisi tenaga kerja muda.

“Veteran ini termasuk kru dan pelakon, malah jurumekap artis, jurukamera, tidak kira siapa. Janji anda dalam industri, pernah kerja dalam drama atau filem...40 peratus dibenarkan umur yang bawah 55 tahun kerana kami pun nak campur.

“Kisah mesti berkenaan dengan orang-orang lama. Kita akan buka lebih banyak opsyen untuk penceritaan berbeza daripada selalunya. Jarang cerita yang sama dalam semua stesen televisyen yang ada,” katanya pada sidang media berhubung dana itu, di sini hari ini.

Hans Isaac berkata inisiatif itu tercetus selepas mendengar keluhan artis veteran yang berdepan bayaran tidak setimpal, selain peruntukan penerbitan lebih cenderung diberikan kepada artis popular berbanding mereka.

Bagaimanapun katanya golongan veteran terlibat hanya boleh menerima maksimum dua projek bagi memastikan lebih ramai yang boleh menerima manfaat daripada projek rintis itu.

Beliau berkata Finas akan turut memantau kualiti projek berkenaan, selain menegaskan supertelefilem tersebut wajib disiarkan oleh mana-mana platform berkaitan.

“Saya mahukan kandungan yang benar-benar bermutu agar apabila disiarkan kita berasa bangga dengan hasil itu. Dari segi siaran, sudah tentu kita akan libatkan Radio Televisyen Malaysia, agensi di bawah kementerian, tetapi kita akan buka juga kepada stesen lain,” katanya.

Sebelum ini, media melaporkan Kementerian Komunikasi melalui Finas mempelawa syarikat penerbitan tempatan memohon Dana STAR yang dibuka mulai 28 Ogos hingga 7 Sept.

Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui laman sesawang www.finas.gov.my atau portal Sistem Pengurusan dan Pemantauan Industri Kreatif Negara di http://sppik.finas.my, tertakluk kepada Garis Panduan dan Peraturan DKK yang sedang berkuat kuasa - BERNAMA