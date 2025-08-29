Juruterbang maut selepas jet pejuang F -16 terhempas di Poland

LONDON: Seorang juruterbang terbunuh pada Khamis apabila sebuah jet pejuang F-16 terhempas di tengah Poland, lapor Anadolu Ajansi (AA) yang memetik laporan media tempatan.

Jet pejuang F-16 milik Poland itu terhempas semasa penerbangan latihan menjelang Pertunjukan Udara Antarabangsa Radom 2025, lapor TVP World yang memetik sumber rasmi.

Kemalangan itu, nahas pertama melibatkan jet F-16 dalam sejarah penerbangan negara berkenaan, berlaku sekitar 7.25 malam waktu tempatan (1725GMT) semasa penerbangan latihan pasukan pertunjukan udara F-16 Tiger Demo Tentera Udara Poland.

Juruterbang itu terkorban, menurut Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, yang telah ke lokasi kejadian dan memberi taklimat kepada Perdana Menteri Donald Tusk.

“’... ini adalah satu kehilangan besar bagi Tentera Udara dan seluruh Tentera Poland,‘” kata Kosiniak-Kamysz di platform X.

Pertunjukan Udara Antarabangsa Radom, yang dijadualkan berlangsung dari 30-31 Ogos, telah dibatalkan akibat nahas itu, menurut laporan - BERNAMA-ANADOLU