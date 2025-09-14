AGC terima laporan siasatan penuh kes wang rampasan bekas PM Ismail Sabri

KUALA LUMPUR: Peguam Negara mengesahkan telah menerima laporan siasatan penuh berkenaan wang tunai yang dirampas dan dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Setiausaha Politiknya Datuk Anuar Mohd Yunus.

Dalam satu kenyataan, AGC menyatakan laporan siasatan penuh itu telah diterima pada 12 September.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah memulakan tindakan perampasan tanpa pendakwaan terhadap wang yang dirampas itu mengikut peruntukan undang-undang sedia ada.

AGC menekankan bahawa siasatan dan prosiding perampasan aset serta pertuduhan jenayah merupakan dua aspek yang berasingan.

Walaupun tindakan perampasan telah dimulakan oleh SPRM, AGC akan mengkaji semula laporan siasatan penuh dengan teliti.

Wang tunai tersebut telah dirampas oleh SPRM pada 20 Februari.

Proses semakan laporan siasatan penuh akan dijalankan dari pelbagai perspektif termasuk bukti dan elemen yang diperlukan untuk membuktikan kes tersebut.

Sebarang keputusan mengenai kes ini akan diumumkan setelah semakan laporan siasatan penuh selesai dijalankan.

AGC kekal komited untuk memastikan setiap keputusan dibuat secara bebas, telus dan mengikut undang-undang.

Pada 9 September, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan bahawa hampir RM170 juta wang tunai yang dirampas dan dipercayai milik Ismail Sabri telah menjadi harta kerajaan secara rasmi.

Wang tersebut telah dimasukkan ke dalam akaun kerajaan berikutan keputusan responden Ismail Sabri untuk tidak membantah permohonan perampasan wang tunai tersebut oleh pendakwaan. – Bernama