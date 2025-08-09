Agong, Permaisuri zahir ucapan tahniah sempena kemerdekaan Singapura ke-60

KUALA LUMPUR: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah menzahirkan ucapan tahniah kepada kerajaan dan rakyat Singapura sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan republik itu yang ke-60 hari ini.

Menurut kenyataan Istana Negara, Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar hubungan dua hala yang akrab dan kukuh antara Malaysia dengan Singapura terus diperkukuh demi manfaat bersama rakyat kedua-dua negara.

“Hubungan Malaysia dan Singapura terjalin kukuh sejak sekian lama dan saya percaya hubungan ini akan terus berkembang,“ titah Seri Paduka Baginda dalam kenyataan itu yang turut dimuat naik di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar - BERNAMA