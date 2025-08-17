Agrobank bantu usahawan B40 dan asnaf melalui projek nanas MD2

KANGAR: Agrobank terus menyokong golongan asnaf dan B40 dengan menyalurkan geran iTEKAD bernilai RM100,000 kepada 20 usahawan tani terpilih.

Projek penanaman nanas MD2 di Chuping, Padang Besar ini bertujuan meningkatkan pendapatan peserta melalui pertanian moden.

Presiden Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussin, menyatakan setiap peserta menerima RM5,000 untuk pembelian peralatan tambahan.

Lot tanah seluas 2.02 hektar disewa daripada Felda Global Ventures (FGV) bagi memudahkan pelaksanaan projek ini.

Kerjasama dengan Aqina Fruits Sdn Bhd turut melibatkan projek serupa di Beaufort dan Pekoti dengan peruntukan berbeza.

Projek di Chuping dan Beaufort masing-masing menerima peruntukan RM6 juta manakala Pekoti mendapat RM12 juta.

Jumlah keseluruhan peruntukan untuk projek ladang kontrak ini mencecah RM24 juta.

Agrobank turut menyediakan pembiayaan sehingga RM280,000 bagi setiap peserta untuk modal permulaan.

Inisiatif ini bertujuan memperkukuh sosioekonomi komuniti berpendapatan rendah melalui sektor pertanian.

Projek nanas MD2 juga diharap dapat meningkatkan pengeluaran tempatan dan potensi eksport negara.

Selain itu, Agrobank memperkenalkan pelbagai program lain di bawah inisiatif iTEKAD seperti MAINJ dan Rakan Ladang BERNAS.

Program ini menggabungkan tiga komponen utama iaitu modal awal, pembiayaan mikro, dan latihan kewangan.

Tumpuan diberikan kepada pembangunan usahawan dalam kalangan asnaf dan B40 untuk jangka panjang. - Bernama