Ahli perniagaan direman seminggu kes geran tanah palsu di Seremban

SEREMBAN: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Negeri Sembilan menahan seorang ahli perniagaan berusia 40-an atas kesalahan menggunakan geran tanah palsu.

Suspek direman tujuh hari sehingga 20 Ogos bagi membantu siasatan kes tersebut.

Perintah reman dikeluarkan oleh Majistret Saiful Sayoti di Mahkamah Majistret Jenayah Seremban hari ini.

Menurut sumber, suspek ditahan kira-kira jam 11 malam tadi ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Negeri Sembilan.

“Siasatan awal mendapati suspek dipercayai bersubahat dengan seorang lagi suspek utama menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan wang hasil jualan tanah,“ kata sumber itu.

Kes ini melibatkan urus niaga tanah bernilai RM3.8 juta di Mukim Lenggeng, Seremban pada September 2022.

Penahanan ini susulan lanjutan reman terhadap suspek utama iaitu seorang broker tanah yang ditahan sejak 12 Ogos lalu.

Pengarah SPRM Negeri Sembilan Awgkok Ahmad Taufik Putra Awg Ismail mengesahkan penahanan tersebut.

Beliau berkata kes ini disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009.

Pada Isnin lepas, media melaporkan SPRM melanjutkan tempoh reman suspek utama yang ditahan pada 5 Ogos lalu.

Kes ini membabitkan dakwaan penggunaan dokumen palsu bagi tujuan pengubahan wang haram.

SPRM terus mempergiat operasi membendung aktiviti penipuan berkaitan urus niaga tanah di Negeri Sembilan. - Bernama