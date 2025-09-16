Ahmad Zahid arah pemasangan jambatan Bailey segera di Sabah akibat banjir

PUTRAJAYA: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengarahkan pemasangan jambatan Bailey dilakukan segera di Sungai Kaiduan, Papar, Sabah yang terputus hubungan selepas jambatan di kawasan itu runtuh akibat banjir.

Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat itu meminta Jabatan Kerja Raya Sabah dan Rejimen Askar Jurutera Diraja melaksanakan pemasangan di kawasan terjejas dengan segera.

Beliau menyatakan “Saya difahamkan jambatan di Sungai Kaiduan telah runtuh akibat banjir sehingga menyebabkan kawasan tersebut terputus hubungan” dalam kenyataan hari ini.

Ahmad Zahid berkata pembinaan jambatan itu perlu disegerakan kerana Agensi Pengurusan Bencana Negara telah membekalkan tiga unit jambatan Bailey kepada Kerajaan Negeri Sabah tahun lepas.

Beliau juga berkata JKR Sabah turut memberi tumpuan kepada kerja-kerja baik pulih infrastruktur di Jalan Penampang-Tambunan berikutan kejadian tanah runtuh yang menjejaskan laluan utama.

Kerja-kerja pembersihan runtuhan, penstabilan cerun dan pembaikan segera sedang giat dilaksanakan dengan kerjasama syarikat konsesi.

Usaha ini termasuk menyusun kerja-kerja pembinaan semula jambatan gantung yang terputus dan membina semula tembok penahan cerun di kawasan perumahan yang rosak.

Beliau berkata pertubuhan bukan kerajaan dan penduduk setempat turut menyalurkan pelbagai bentuk bantuan kemanusiaan kepada mangsa bencana di Sabah.

Beliau mengucapkan “Ribuan terima kasih diucapkan atas kerjasama dan sumbangan yang diberikan kepada mangsa bencana” sambil menambah usaha itu membantu meringankan beban mangsa.

Bantuan yang dihulurkan termasuk makanan sedia dimakan, barangan keperluan harian, selimut, tilam, bantal serta bantuan logistik.

Ketua Pengarah NADMA Datuk Abdul Halim Hamzah telah ke Sabah bersama Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Mohd Razali Wahab bagi membantu menyelaras pengurusan bencana.

Ahmad Zahid turut mendoakan agar semua negeri yang ditimpa musibah banjir akan segera pulih dan dapat menjalani kehidupan seperti biasa.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meluluskan peruntukan segera sebanyak RM10 juta untuk tindakan awal disegerakan khususnya melibatkan kemudahan awam. – Bernama