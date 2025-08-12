Akta 144 kekal berkuat kuasa menurut peruntukan sedia ada - Azalina

KUALA LUMPUR: Akta Kemajuan Petroleum 1974 (Akta 144) akan terus berkuat kuasa mengikut peruntukan undang-undang yang sedia ada.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi) Datuk Seri Azalina Othman Said menjelaskan Petronas memiliki hak eksklusif ke atas petroleum di Malaysia.

Hak tersebut merangkumi eksplorasi, eksploitasi, dan penguasaan petroleum sama ada di kawasan pantai atau luar pantai.

Beliau menyatakan perkara itu menerusi Jawapan Bagi Pertanyaan Jawab Lisan di portal Dewan Rakyat hari ini.

Soalan dikemukakan Hassan Abdul Karim (PH-Pasir Gudang) mengenai pertahanan Akta 144 sebagai teras kedaulatan ekonomi negara.

Isu tersebut timbul berikutan tuntutan kerajaan Sarawak dan Petros yang mencabar kedudukan Petronas di bawah Akta 144.

Azalina turut memaklumkan Petronas telah menandatangani dua perjanjian utama dengan negeri pengeluar minyak dan gas.

Perjanjian Kolaborasi Komersial dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Perjanjian Penyelesaian Komersial dengan Kerajaan Negeri Sarawak telah dimeterai.

Perjanjian ini mewujudkan kerangka kerjasama antara Petronas dan syarikat milik kerajaan negeri seperti SMJ Energy dan Petros.

“Landskap industri minyak dan gas serta dasar kerajaan negeri menghasilkan perbezaan struktur kerjasama,“ jelas Azalina.

Beliau menjawab soalan Isnaraissah Munirah Majlis (Warisan-Kota Belud) mengenai perbezaan pemilikan, pendapatan, dan pengagihan keuntungan.

Faktor utama perbezaan termasuk tahap penyertaan ekuiti oleh SMJ Energy dan Petros dalam projek huluan dan hiliran.

Struktur kerjasama strategik antara Petronas dan entiti negeri turut mempengaruhi pendekatan tersebut.

Azalina menekankan kerjasama dengan Sabah dan Sarawak berlandaskan prinsip keterangkuman dan perkongsian nilai bersama.

Namun, pelaksanaan dan hasilnya mungkin berbeza bergantung pada lanskap industri minyak dan gas di setiap negeri. - Bernama