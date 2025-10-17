Aktiviti luar dan program komuniti kurangkan isu sosial pelajar

KUALA LUMPUR: Aktiviti luar dan program berasaskan komuniti memainkan peranan penting dalam membentuk disiplin serta mengurangkan isu sosial dalam kalangan pelajar.

Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Saraswathy berkata inisiatif seumpama itu membolehkan anak muda bersosialisasi dan memahami lebih mendalam dunia di sekeliling mereka.

Beliau menekankan aktiviti tersebut juga memupuk semangat kekitaan dan tanggungjawab kepada negara.

“Selain pendidikan dan langkah yang diambil oleh pihak sekolah, aktiviti di luar bilik darjah pun sangat penting supaya anak muda mendapat pendedahan dari segi ilmu dan pengalaman,” katanya.

Saraswathy menambah Kementerian Perpaduan Negara mempunyai banyak program di Arkib Negara dan muzium di seluruh negara untuk membantu pembinaan jati diri pelajar.

Beliau berharap program tersebut dapat membantu membina rakyat yang lebih bermakna dan berguna kepada negara.

Saraswathy ditemui selepas menghadiri majlis penyampaian sijil pengiktirafan Malaysia Book of Records kepada Raaji Silk Palace.

Raaji Silk Palace diiktiraf sebagai rangkaian peruncit pakaian tradisional India terbanyak dengan 18 cawangan.

Sijil tersebut disampaikan oleh wakil MBOR V. Menaga kepada pengasas Raaji Silk Palace Datuk L. Gandesan.

Saraswathy turut menyampaikan sumbangan Deepavali daripada Raaji Silk Palace kepada beberapa penerima kurang bernasib baik.

Beliau berharap lebih banyak entiti perniagaan tampil membantu golongan B40 semasa musim perayaan ini.

Negara baru-baru ini dikejutkan dengan beberapa insiden di sekolah termasuk kes seorang pelajar perempuan Tingkatan Empat maut ditikam.

Insiden lain membabitkan kes rogol empat pelajar lelaki Tingkatan Lima ke atas pelajar perempuan Tingkatan Tiga di Melaka.

Sementara itu, Gandesan berkata rangkaian tekstilnya telah menyumbang kira-kira 1,500 set pakaian untuk Deepavali.

Ini merupakan sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat tahunan mereka.

“Ini juga tanda penghargaan kepada rakyat Malaysia susulan pencapaian luar biasa sejak cawangan pertama kami dibuka pada 1997.”

Beliau berkata mereka berharap untuk membangunkan kilang tekstil sendiri pada masa depan.

Ini akan membolehkan mereka menghasilkan dan menjual pakaian dengan label Buatan Malaysia. – Bernama