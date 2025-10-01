Amaran ribut petir dan hujan lebat di 7 negeri sehingga 12 tengah hari

PUTRAJAYA: Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa negeri sehingga 12 tengah hari.

MetMalaysia memaklumkan cuaca buruk itu dijangka melibatkan Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak di Perak.

Keadaan sama diramal melanda kawasan Bentong dan Temerloh di Pahang serta Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Ribut petir turut dijangka melanda Seremban dan Port Dickson di Negeri Sembilan.

Amaran cuaca buruk juga merangkumi seluruh negeri Melaka.

Di Johor, kawasan terjejas termasuk Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian.

Sementara itu, MetMalaysia turut memaklumkan gempa bumi kuat berukuran 6.1 pada skala Richter berlaku di Laut Bali, Indonesia pada 12.49 tengah malam tadi.

Gempa yang berpusat pada kedalaman 10 kilometer itu dikesan 128 kilometer Timur Laut dari Probolinggo, Indonesia.

Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami terhadap Malaysia berikutan gempa bumi tersebut. – Bernama