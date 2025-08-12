Anggota beruniform direman sprm atas disyaki subahat butiran palsu

SEREMBAN: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sembilan mereman seorang anggota beruniform atas tuduhan bersubahat mengemukakan butiran palsu.

Kes melibatkan tuntutan bayaran kad kredit syarikat bagi tempahan hotel berjumlah RM55,000 untuk kepentingan peribadi.

Majistret Saiful Sayoti mengeluarkan perintah reman empat hari hingga 15 Ogos selepas membenarkan permohonan SPRM.

Suspek lelaki berusia 20-an ditahan semalam ketika memberi keterangan di pejabat SPRM negeri.

Siasatan awal mendapati suspek bekerjasama dengan seorang kerani syarikat pelancongan yang turut direman pada 16 Julai lepas.

Kedua-dua dipercayai terlibat dalam aktiviti tersebut dari Mac 2023 hingga Februari 2024.

Mereka didakwa mengemukakan dokumen tuntutan kad kredit syarikat mengandungi butiran palsu bagi tempahan hotel.

Pengarah SPRM Negeri Sembilan Awgkok Ahmad Taufik Putra Awg Ismail mengesahkan penahanan itu.

Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. - Bernama