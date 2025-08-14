Malaysia, ASEAN bincang pelaksanaan pilihan raya Myanmar pada lawatan kerja

SEREMBAN: Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan menyatakan lawatan rasmi ke Myanmar pada 19 Sept akan membincangkan pelaksanaan pilihan raya yang dirancang.

Beliau akan bersama rakan sejawat dari Indonesia, Filipina, dan Thailand dalam pertemuan itu.

Tujuan utama lawatan adalah memastikan pilihan raya memberi manfaat kepada rakyat Myanmar.

Hasil lawatan akan dibentangkan pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur.

Myanmar juga perlu patuh sepenuhnya kepada Konsensus Lima Perkara (5PC).

Ini termasuk gencatan senjata, dialog inklusif, dan bantuan kemanusiaan tanpa halangan.

Mohamad menekankan keperluan pemulihan keamanan dan kestabilan di Myanmar.

Tanpa kerajaan demokratik, isu pelarian Rohingya sukar diselesaikan.

Bangladesh kini menampung 1.3 juta pelarian Rohingya di Cox’s Bazar.

Malaysia pula mengurus hampir 150,000 pelarian Rohingya secara sementara.

Beliau ingin pastikan pilihan raya dilaksanakan secara menyeluruh.

Ini memandangkan 63 bandar atau kawasan masih di bawah darurat di Myanmar.

Junta Myanmar baru-baru ini mengumumkan penubuhan badan pilihan raya baharu.

Perintah darurat yang berkuat kuasa sejak 2021 juga telah ditamatkan.

Suruhanjaya Keselamatan dan Keamanan baharu dipengerusikan oleh Min Aung Hlaing. - Bernama