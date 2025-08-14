RMK13 fokus teknologi moden perkasa Felda dan pertahanan negara

KUALA LUMPUR: Pemerkasaan Felda perlu menjadi keutamaan dalam Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) bagi menjamin kemampanan ekonomi peneroka.

Datuk Shamsulkahar Mohd Deli (BN-Jempol) menekankan pentingnya sokongan berterusan untuk 112,635 peneroka di 317 skim tanah rancangan Felda.

Beliau mencadangkan penggunaan teknologi seperti dron dan robotik di ladang kelapa sawit untuk tingkatkan hasil dan kurangkan kebergantungan pada pekerja asing.

“Infrastruktur di tanah rancangan Felda yang sudah berusia lebih 40 tahun perlu dinaik taraf segera,“ katanya dalam perbahasan di Dewan Rakyat.

Jamaludin Yahya (PN-Pasir Salak) pula menyarankan tumpuan pada pembangunan teknologi pertahanan seperti dron, AI dan keselamatan siber.

Beliau percaya Malaysia perlu menjadi hab industri pertahanan sendiri di Asia Tenggara melalui konsep kemandirian.

Persidangan Dewan Rakyat akan bersambung semula pada Isnin depan. - Bernama