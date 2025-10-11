Anwar temui pelajar UTP perkukuh peranan universiti dalam pembangunan

SERI ISKANDAR: Sesi Temu Anwar Bersama Pelajar Universiti Teknologi Petronas (UTP) hari ini memberikan peluang kepada pelajar berinteraksi secara langsung dengan kepimpinan negara.

Program di Canselori UTP itu menjadi platform mahasiswa membincangkan isu masa depan pekerjaan dan cabaran teknologi baharu.

Presiden UTP Mohamed Firous Asnan menyatakan universiti berbesar hati menerima kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

“Lebih empat dekad yang lepas, beliau pernah berkhidmat sebagai Menteri Pendidikan memperjuangkan reformasi kurikulum,“ katanya.

Mohamed Firous menekankan keyakinan Anwar terhadap peranan strategik universiti tetap utuh dalam era transformasi ekonomi dan teknologi.

Perdana Menteri menyampaikan syarahan awam bertajuk “Universiti Sebagai Aset Strategik: Merencana Masa Depan Malaysia melalui Bakat, Teknologi dan Transformasi”.

Anwar juga meluangkan masa meninjau Jabatan Kejuruteraan Bersepadu UTP yang menawarkan program ijazah kejuruteraan bersepadu.

Beliau diberi taklimat mengenai program penyelidikan dalam bidang pelakuran nuklear dan bahan pintar.

Perdana Menteri meluncurkan panel solar bumbung tunggal terbesar di Malaysia iaitu sistem solar PV UTP.

Sistem solar tersebut terdiri daripada lebih 13,000 modul PV meliputi kawasan seluas 36,000 meter persegi.

Dengan keupayaan kuasa maksimum 7.4 megawatt, sistem itu mampu menyumbang 25% permintaan tenaga elektrik UTP.

Sistem solar tersebut menjimatkan kira-kira 11% daripada jumlah keseluruhan bil tenaga elektrik universiti.

Turut hadir Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir.

UTP yang ditubuhkan oleh Petronas pada 1997 komited melahirkan bakat masa hadapan dan memperkasa penyelidikan.

Dengan kampus dalam persekitaran kaya biodiversiti, UTP berfungsi sebagai makmal hidup bagi kejuruteraan dan inovasi teknologi. – Bernama