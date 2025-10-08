ASEAN perkuat usaha satukan budaya dan kelestarian ekologi

PETALING JAYA: Negara anggota ASEAN mempergiat usaha untuk menyelaraskan pemuliharaan budaya dengan kelestarian ekologi bagi membina komuniti serantau yang lebih inklusif dan berpusatkan rakyat.

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan pengiktirafan Sistem Taman Hutan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO mencerminkan komitmen Malaysia dalam mengharmonikan budaya, sains dan pemuliharaan alam sekitar.

Beliau menegaskan pengiktirafan ini bukan hanya mengenai biodiversiti tetapi merupakan simbol bagaimana alam semula jadi, sains dan penjagaan budaya dapat bergabung.

Majlis makan malam sempena Mesyuarat Majlis Komuniti Sosio-Budaya ASEAN ke-34 turut dihadiri menteri-menteri majlis ASCC, wakil dari Timor-Leste, Setiausaha Agung ASEAN Dr Kao Kim Hourn, serta pemimpin dan delegasi Jawatankuasa Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN bagi ASCC.

Tiong berkata Malaysia amat berbesar hati menjadi tuan rumah mesyuarat tersebut khususnya di Selangor yang menggambarkan semangat dinamik sosial dan budaya ASEAN.

Beliau menyifatkan Selangor bukan sekadar kuasa ekonomi di Malaysia tetapi gambaran sebenar kepada identiti kepelbagaian budaya dengan kampung Melayu tradisional, Kampung Baru Cina, penempatan India dan 74 komuniti Orang Asli.

Tiong menekankan bahawa negeri itu mencerminkan visi ASCC dalam meraikan perbezaan, memupuk keharmonian dan membina masa depan yang inklusif.

Beliau menambah mesyuarat itu bukan sahaja menjadi platform untuk memudahkan dialog malah turut berperanan dalam memberi inspirasi kepada transformasi serantau.

Tiong menegaskan keputusan yang dibuat dalam mesyuarat membawa makna besar kepada kehidupan sebenar rakyat termasuk melibatkan masa depan pekerjaan hijau, inisiatif One Health, warisan digital atau tindakan terhadap perubahan iklim.

Beliau menyeru agar perbincangan sentiasa kembali kepada rakyat tentang kanak-kanak di bilik darjah luar bandar, seniman yang terus menghidupkan tradisi lisan, dan belia yang membayangkan ASEAN menjelang 2045.

Tiong turut menegaskan bahawa ASEAN bukan sahaja disatukan melalui dasar tetapi juga terikat dengan empati dan bukan hanya dihubungkan melalui infrastruktur tetapi juga berkongsi akar umbi yang sama.

Mesyuarat dua hari bermula 7 Oktober di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid itu menjadi platform kepada negara anggota ASEAN membincangkan isu sosiobudaya utama yang membentuk rantau ini.

Berpandukan nilai Malaysia MADANI yang menekankan kelestarian, keterangkuman dan kemakmuran bersama, ASCC menerajui agenda ASEAN yang berpusatkan rakyat melalui projek serantau, pertukaran budaya, dan kerjasama antarabangsa. – Bernama