Batik Air lancar penerbangan terus Kota Kinabalu-Incheon tiga kali seminggu

KOTA KINABALU: Batik Air telah melancarkan penerbangan terus antara Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu dan Lapangan Terbang Antarabangsa Incheon di Seoul, Korea Selatan.

Penerbangan baharu ini mengukuhkan hubungan Sabah dengan pasaran pelancongan utama Asia Timur.

Pendaratan pertama pesawat di KKIA disambut dengan penghormatan air upacara dan sambutan tradisi Sabah.

Majlis tersebut dihadiri oleh Timbalan Ketua Pengarah Tourism Malaysia Sameul Lee dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah Tay Shu Lan.

Penerbangan ini beroperasi tiga kali seminggu pada hari Rabu, Jumaat dan Ahad dari Kota Kinabalu ke Incheon.

Penerbangan dari Incheon ke Kota Kinabalu pula berlangsung pada hari Isnin, Khamis dan Sabtu.

Sameul Lee menyatakan permintaan dari pasaran Korea Selatan kekal kukuh dengan 336,000 ketibaan ke Malaysia dari Januari hingga Julai tahun ini.

Sabah menerima 103,060 ketibaan pelancong dari Korea Selatan dalam tempoh yang sama.

“Terdapat pasaran yang kukuh di kalangan orang Korea Selatan untuk Sabah,“ katanya dalam sidang akhbar.

Lee menambah bahawa pelancong Korea Selatan gemar menikmati pantai, bermain golf dan melakukan aktiviti rekreasi keluarga di Sabah.

Pada masa ini terdapat 71 penerbangan mingguan antara Malaysia dan Korea Selatan dengan 35 daripadanya melibatkan Sabah.

Laluan baharu ini akan memantapkan hubungan antara kedua-dua negara menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026.

Inisiatif ini juga menunjukkan komitmen berterusan untuk bekerjasama dengan rakan penerbangan bagi meningkatkan kehadiran Malaysia di pasaran Korea Selatan.

Tay Shu Lan memberitahu bahawa laluan baharu ini akan menarik lebih banyak pelancong Korea Selatan ke Sabah.

Beliau menjangkakan perkhidmatan ini akan memberi manfaat signifikan kepada ekonomi negeri dan komuniti tempatan.

“Perkhidmatan itu dijangka menaikkan kadar penghunian hotel dan menambah penggunaan runcit serta makan-makan,“ katanya.

Tay juga meramalkan lonjakan permintaan untuk lawatan berpandu dan aktiviti pengembaraan di seluruh negeri Sabah. – Bernama