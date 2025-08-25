Bengkel kenderaan terbakar di Shah Alam musnahkan 37 kereta, tujuh motosikal

SHAH ALAM: Sebanyak 37 kereta dan tujuh motosikal musnah dalam kebakaran di sebuah bengkel kenderaan di Seksyen 24 di sini, malam tadi.

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan pada jam 11.31 malam mengenai kejadian tersebut.

Seramai 21 pegawai dan anggota bomba bersama tiga jentera dan lori tangki dari Balai Bomba Shah Alam dan Jelutong dikejarkan ke lokasi kejadian.

Kebakaran melibatkan sebuah bangunan Kelas A yang dijadikan bengkel kenderaan berkeluasan 50x100 kaki persegi.

Kira-kira 90 peratus struktur bangunan tersebut musnah dalam kebakaran itu.

Kebakaran tidak melibatkan mangsa di dalam bangunan kecuali seorang pekerja bengkel yang melecur di tangan.

Pekerja tersebut cedera ketika cuba mengalih kenderaan dari kawasan kebakaran.

Status mangsa stabil dan telah dibawa ke hospital oleh pihak keluarga.

Punca kejadian masih dalam siasatan oleh pihak berkuasa. – Bernama