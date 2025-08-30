Beregu lelaki negara gagal tembus separuh akhir Kejohanan Badminton Dunia

KUALA LUMPUR: Cabaran beregu lelaki negara pada Kejohanan Badminton Dunia 2025 berakhir pada peringkat suku akhir selepas kedua-dua pasangan termasuk gandingan nombor dua dunia Aaron Chia-Soh Wooi Yik tewas kepada lawan masing-masing di Paris, Perancis awal pagi tadi.

Aaron-Wooi Yik yang juga bekas juara dunia, gagal menyaingi kehebatan beregu Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty dari India apabila tunduk 12-21, 19-21 dalam aksi selama 43 minit.

Pasangan Man Wei Chong-Tee Kai Wun memberikan tentangan sengit sebelum terpaksa akur tewas kepada beregu nombor satu dunia Kim Won Ho-Seo Seung Jae dari Korea Selatan 21-23, 23-21, 15-21 dalam pertarungan getir selama 69 minit.

Kekalahan kedua-dua pasangan itu sekali gus menyaksikan tiada wakil Malaysia dalam acara beregu lelaki pada separuh akhir kejohanan edisi kali ini.

Malaysia bagaimanapun masih menaruh harapan menerusi dua lagi pasangan, iaitu beregu wanita utama Pearly Tan-M. Thinaah serta beregu campuran Chen Tang Jie-Toh Ee Wei yang akan turun beraksi pada separuh akhir hari ini. – Bernama