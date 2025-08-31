Tahanan kes curi meninggal dunia di lokap balai polis Seremban

SEREMBAN: Polis mengesahkan kejadian seorang tahanan lelaki tempatan meninggal dunia di lokap Balai Polis Seremban di sini semalam.

Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Alzafny Ahmad berkata pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian membabitkan mangsa berusia 46 tahun itu yang dilaporkan tidak sedarkan diri selepas dikejutkan tahanan lain pada 6.30 petang.

Beliau berkata lelaki itu ditahan dua hari lepas kerana kesalahan di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan, berkaitan curi motosikal dan dibawa ke hadapan majistret dalam keadaan sihat bagi permohonan reman serta tiada sebarang aduan kepada majistret atau Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan.

“Pasukan perubatan mengesahkan kematiannya di lokasi. Polis telah memaklumkan perkara itu kepada ahli keluarga mangsa dan siasatan segera telah dilakukan.

“Hasil bedah siasat yang dijalankan hampir tujuh jam bermula 10 pagi tadi di Hospital Rembau mendapati tiada sebarang kecederaan dalaman dan luaran pada badan mangsa,” katanya dalam kenyataan di sini malam ini.

Alzafny berkata setakat ini polis masih menunggu laporan penuh daripada hospital bagi mengenal pasti punca sebenar kematian yang dilihat masih memerlukan keputusan ujian kimia.

Beliau berkata semakan kamera litar tertutup (CCTV) di lokap berkenaan juga menunjukkan tiada sebarang pergaduhan atau pergerakan mencurigakan sehingga menyebabkan kematian.

“Siasatan dalaman sedang dijalankan Unit Siasatan Jenayah dan Kematian Dalam Tahanan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard (JIPS) Bukit Aman. Polis komited terhadap prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban dan keadilan dalam menangani sebarang insiden sebegini,” katanya.

Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai untuk memberi ruang kepada siasatan dijalankan dengan telus dan tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses undang-undang. – Bernama