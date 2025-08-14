Bicara kes saman fitnah Tuan Ibrahim terhadap Rafizi bermula 8 Sept

KUALA LUMPUR: Perbicaraan kes saman fitnah bekas Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man terhadap bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Mohd Rafizi Ramli bermula 8 September ini.

Mahkamah Tinggi menetapkan enam hari untuk perbicaraan iaitu pada 8, 9, 10, 11, 29 dan 30 September.

Peguam Yusfarizal Yussoff mewakili Tuan Ibrahim manakala Nik Zarith Nik Moustpha mewakili Mohd Rafizi dalam prosiding hari ini.

Kedua-dua bekas menteri tidak hadir pada prosiding yang dijalankan secara dalam kamar.

Saman itu difailkan pada 17 November 2022 berikutan kenyataan didakwa berbaur fitnah oleh Rafizi.

Tuan Ibrahim mendakwa Rafizi membuat kenyataan fitnah dalam dua sidang media di Ibu Pejabat PKR Petaling Jaya.

Kenyataan itu disiarkan secara langsung menerusi YouTube pada 7 dan 9 November 2022.

Rafizi didakwa menyatakan Tuan Ibrahim terlibat meluluskan projek bernilai RM2 bilion untuk tebatan banjir Sungai Langat.

Projek lain yang disebut termasuk loji rawatan kumbahan dan rangkaian paip pembentungan di Kinta dan Petaling Jaya bernilai RM2.3 bilion.

Tuan Ibrahim juga dituduh berkomplot dengan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam penganugerahan projek Jana Wibawa.

Kes ini dijangka menarik perhatian memandangkan melibatkan dua tokoh politik terkenal.

Perbicaraan akan menentukan sama ada kenyataan Rafizi bersifat fitnah atau sebaliknya. - Bernama